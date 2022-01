'Carluxo está bravo': José de Abreu e Carlos Bolsonaro trocam farpas

Os políticos se desentenderam no Twitter (foto: Reprodução Agência Brasil e Divulgação )



Saiba mais:Bolsonaro é internado às pressas em São Paulo O vereador carioca Carlos Bolsonaro (Republicanos) e o ator e político José de Abreu (PT), trocaram farpas no Twitter nesta segunda-feira (3/1). A discussão começou após um comentário do petista sobre a saúde do pai de Carlos, o presidente Jair Bolsonaro, que foi internado em São Paulo.





“Que prazer eu sinto ao saber que o filhodaputa passa mal. Mata seu povo e leva o castigo de volta: que exploda em merda!”, escreveu o ator no Twitter.





Carlos respondeu ao ator e questionou ao Supremo Tribunal Federal se comentários desejando uma piora no quadro de saúde do presidente são “mais um exemplo do ódio do bem”.





“STF e checadores do TwitterBrasil, seria esse mais um exemplo do ódio do bem? Só gostaria de ler a resposta para a questão!“, argumentou Carlos.

- @STF_oficial e checadores do @TwitterBrasil , seria esse mais um exemplo do ódio do bem? Só gostaria de ler a resposta para a questão! pic.twitter.com/x5vPMdxyz1 %u2014 Carlos Bolsonaro (@CarlosBolsonaro) January 3, 2022





Em uma série de publicações, José de Abreu rebateu o filho de Bolsonaro.





“Vestiu a carapuça? Não citei nomes! Burro!”





“Não queria fechar o STF? Agora apela? Xucro!”, escreveu.

Depois, José de Abreu compartilhou fotos de publicações que compartilhavam o mesmo conteúdo: “Zé de Abreu dá CHILIQUE + Moro e Deltan fazem FIASCO na internet” e um link de um vídeo no YouTube.





“(Não) Homens Trabalhando”, disse o ator em uma publicação no Instagram. “Carluxo está bravo porque eu disse que “para quem desejou que Dilma morresse de infarto ou câncer, explodir em merda tá de bom tamanho”.



"Carluxo trabalhando enquanto jair se entope: centenas de bots!", completou no Twitter.