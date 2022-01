Com Bolsonaro hospitalizado, Mourão encerra folga e retorna a Brasília

Em meio às incertezas quanto ao quadro de saúde do presidente Jair Bolsonaro (PL), seu vice, Hamilton Mourão (PRTB), retorna a Brasília após oito dias de folga na Bahia. Mourão estava hospedado com a família na Base Naval de Aratu desde o dia 27 de dezembro.

O regresso, no entanto, não foi motivado pela hospitalização de Bolsonaro. De acordo com a assessoria de Mourão, o término do recesso já estava previsto para esta data. A expectativa é de que ele e a família cheguem na capital no início da noite.