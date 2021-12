'Vice pode ser até o próprio Mourão', diz Bolsonaro sobre chapa em 2022

O presidente Jair Bolsonaro (PL) afirmou neste domingo (19/12) que o vice-presidente da República, Hamilton Mourão (PRTB), pode ser escolhido novamente para compor a chapa presidencial para as eleições de 2022. Mas emendou que ainda estuda o cenário para o próximo ano. A declaração ocorreu em uma live por meio das redes sociais, a uma jornalista da VTV, afiliada do SBT.

"O vice está aí. Mourão é o vice. A gente vai ver como é que fica o ano que vem. Tem pessoas que querem ser vice, é normal. Eu vou escolher um vice, sim, pode ser até o próprio Mourão. Mas um vice que agregue e tenha conhecimento de Brasil, que ajude porque não é fácil você estar na presidência, muitas vezes sozinho. O pessoa vai me dar uns tapinhas nas costas quando tem uma boa medida para anuncia. Quando tem uma salgada, quase ninguém fica do seu lado", relatou.

O general vem sendo estimulado a concorrer pelo governo do Rio de Janeiro ou ainda a buscar uma cadeira no Senado pelo Rio Grande do Sul. A relação entre ele e o presidente é marcada por atritos e estremecimentos, mas dá sinais de reaproximação. Desde o início do governo, Mourão tem exposto, por vezes, opiniões diferentes das do presidente.