Médico de Bolsonaro descarta necessidade de cirurgia

Médico Antônio Luiz Macedo chegou em São Paulo para avaliar o presidente Jair Bolsonaro (PL) na manhã desta terça-feira (4/1) (foto: Reprodução/Twitter) O médico Antônio Luiz Macedo descartou a necessidade de uma cirurgia para tratar o presidente Jair Bolsonaro (PL). A informação foi revelada pela colunista da Folha de S.Paulo, Mônica Bergamo. O cirurgião chegou ao hospital Vila Nova Star , na Zona Sul de São Paulo, na manhã desta terça-feira (4/1).









Em postagem nas redes sociais na manhã de segunda, o presidente divulgou uma foto com a sonda nasogástrica e informou que começou a passar mal após o almoço de domingo (2/1). Ele foi internado em São Paulo, na madrugada desta segunda-feira (03/01), com suspeita de uma nova obstrução intestinal





O presidente já passou por várias cirurgias desde a facada em 2018. Em julho do ano passado, foi internado no mesmo hospital e também recebeu o diagnóstico de obstrução intestinal. Chegou a ser cogitada cirurgia, mas, no final, indicou-se uma dieta.





O último boletim médico de Bolsonaro afirma que ainda não há uma definição sobre a necessidade de uma nova cirurgia, mas que Bolsonaro tinha apresentado uma "melhora clínica após a passagem da sonda nasogástrica, evoluindo sem febre ou dor abdominal".

Bolsonaro estava de férias em Santa Catarina quando passou mal e foi levado de avião para São Paulo na madrugada desta segunda. O presidente foi muito criticado por não ter interrompido as férias para ir à Bahia, atingida por fortes chuvas.