Ciro Gomes e Simone Tebet cobram presença de Lula e Bolsonaro em debates

Simone Tebet e Ciro Gomes se unem para cobrar presença de Lula e Bolsonaro em debates (foto: Divulgação/ AFP) Candidatos à presidência, Ciro Gomes (PDT) e Simone Tebet (MDB) se uniram em prol de um objetivo em comum: cobrar a presença dos concorrentes ao pleito nos debates. O alvo tem sido Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Jair Bolsonaro (PL), os dois com maiores intenções de votos, segundo pesquisas eleitorais.









No vídeo, a senadora diz que os candidatos querem chegar ao segundo turno sem dizer suas propostas aos eleitores. “Lamento que um presidente da República e um ex-presidente fujam do debate”, afirmou.





Na legenda, ela contou com o apoio do concorrente ao pleito, Ciro Gomes. “Lula e Bolsonaro fazem uma dobradinha e se recusam a debater suas ideias, fugindo dos debates. Eu estou pronta para discutir os reais problemas do Brasil onde for marcado, e você @cirogomes?”, escreveu.





O ex-governador do Ceará, que já é candidato à presidência pela 4ª vez, saudou a colega, iniciante na corrida presidencial. “Minha querida @simonetebetbr, isto é o que mais tenho feito na vida e em todas as campanhas de que tenho participado. Saúdo sua chegada e disposição. Nos juntemos para cobrar a presença dos demais nos debates já marcados. Bem-vinda!”, disse.





Minha querida @simonetebetbr, isto é o que mais tenho feito na vida e em todas as campanhas que tenho participado. Saúdo sua chegada e disposição. Nos juntemos para cobrar a presença dos demais nos debates já marcados. Bem-vinda! %u2014 Ciro Gomes (@cirogomes) August 13, 2022



Lula e Bolsonaro em debates





Além disso, tanto o petista, quanto o atual presidente também decidiram comparecer aos estúdios da TV Globo e participarão da série de entrevistas com os candidatos à presidência no Jornal Nacional . Confira as datas:





22/8 (seg) - Jair Bolsonaro (PL)

24/8 (qua) - Ciro Gomes (PDT)

25/8 (qui) - Luiz Inácio Lula da Silva (PT)

26/8 (sex) - Simone Tebet (MDB)