Kalil sobre ato com Lula em BH: 'Erramos, porque o lugar era pequeno'

Kalil (foto) participou de ato de campanha na Região da Pampulha, em BH (foto: Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press - 22/8/22)

Ex-prefeito diz que combate à fome é 'questão de coração'

Candidato do PSD ao governo de Minas Gerais, Alexandre Kalil disse, nesta segunda-feira (22/8), que o comício do presidenciável Luiz Inácio Lula da Silva (PT) na semana passada, em Belo Horizonte, aconteceu "no lugar errado". Para Kalil, o espaço da Praça da Estação foi pequeno para comportar o público presente ao evento."Achei que erramos, porque o lugar era pequeno. Quando aquele barbudo bom de ajudar pobre vem, o povo reconhece. Todo mundo aqui vai votar nele", disse, durante caminhada na comunidade Dandara, na Pampulha, também na capital mineira.Kalil concorre ao Palácio Tiradentes com o apoio de Lula e do PT. O vice-candidato ao governo, inclusive, é o deputado estadual petista André Quintão - que o acompanhou na incursão à ocupação urbana.O ato de quinta-feira (18) foi o primeiro grande comício da campanha presidencial de Lula. Durante o discurso na Praça da Estação, o ex-presidente prometeu se empenhar na campanha do PSD mineiro. Ele afirmou, inclusive, ter comparecido ao ato realizado em BH "por causa" de Kalil "Kalil, quero que você saiba: vamos eleger você governador. Pode saber que vamos ser parceiros e fazer este estado crescer. Este estado não será apenas exportador de minério de ferro. Este estado não vai ter mais Mariana e Brumadinho", afirmou, em referência às tragédias ambientais que se abateram sobre as cidades em 2015 e 2019, respectivamente.Lula deve voltar a Minas Gerais antes do primeiro turno. A ideia é levá-lo a Ipatinga, no Vale do Aço, e a Montes Claros, no Norte, já no próximo dia 8. Como mostrou mais cedo o, Ipatinga é uma das bases eleitorais do senador Alexandre Silveira (PSD), que concorre à reeleição com o apoio do PT

No Dandara, Kalil falou, ainda, sobre a necessidade de formular políticas para reduzir as desigualdades sociais. Ele citou as 33 milhões de pessoas que passam fome no país - o número foi retirado de levantamento da Rede Brasileira de Pesquisa em Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional (Penssan).



"O prejuízo anual do governo (estadual) é de R$ 11 bilhões - o próprio governo disse. Então, em vez de dar prejuízo de R$ 11 bilhões, que dê de R$ 12 bilhões, mas coloque R$ 1 bilhão para combater a fome", disse, mencionando o deficit apontado pela equipe de Romeu Zema (Novo) na Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) para 2023. "O crime que está sendo cometido diz respeito ao orçamento, a cuidado com gente que precisa. Não é questão de ideologia, mas de coração", completou.

