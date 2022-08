Lula no Jornal Nacional: Bolsonaristas pedem boicote à entrevista

Candidato à presidência da República Luiz Inácio Lula da Silva será sabatinado no Jornal Nacional, nesta quinta-feira (25/8) (foto: Ricardo Stuckert)

Nas redes sociais, bolsonaristas pedem boicote à entrevista do candidato Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ao Jornal Nacional, da TV Globo, marcada para esta quinta-feira (25/8).Com isso, os militantes pró-governo esperam minar a audiência da sabatina.

"A TV Globo espera que os eleitores do Bolsonaro assistam a entrevista do ex-presidiário Lula p/ comparar o tratamento que Bonner e Renata darão ao candidato petista c/ ao dado ao presidente. Não caia nessa, não dê audiência p/ a Globolixo, não faça o que a emissora quer", recomenda um bolsonarista.



"Na minha opinião, nenhum bolsonarista deve assistir à entrevista do ex-presidiário", comentou outro.





Bolsonaro foi o primeiro a encarar a bancada do Jornal Nacional, nessa segunda-feira (22/8). Ciro Gomes (PDT) foi o segundo a ser sabatinado, na terça (23/8). Os apoiadores do presidente se queixaram de tratamento desigual aos dois candidatos. Muitos ponturam nas foram às redes sociais que Ciro foi recebido de forma mais amena e respeitosa que o chefe do Executivo Federal.





Veja o movimento dos bolsonaristas no Twitter

A TV Globo espera que os eleitores do Bolsonaro assistam a entrevista do ex-presidiário Lula p/ comparar o tratamento que Bonner e Renata darão ao candidato petista c/ ao dado ao presidente

Não caia nessa, não dê audiência p/ a Globolixo, não faça o que a emissora quer#GloboLixo pic.twitter.com/psGznOLGQX %u2014 Kaukito Turismo (@KaukitoTurismo) August 24, 2022

Kim, vamos fazer um BOICOTE na entrevista de LULA.#nãoassistaaentrevistadoladrão %u2014 Ana Scala (@anascallabrini) August 24, 2022

Vai fazer um garga ao vivo no Lula. DEVEMOS TODOS NO DIA DA ENTREVISTA DO LULA FAZER UM BOICOTE, NINGUÉM ASSISTIR. %u2014 Fabio Costa (@FabioCo08817790) August 24, 2022

O que você precisa saber sobre as entrevistas no JN

Datas:

Segunda-feira (22/8): Jair Bolsonaro (PL);

Terça-feira (23/8): Ciro Gomes (PDT);

Quinta-feira (25/8): Luiz Inácio Lula da Silva (PT);

Sexta-feira (26/8):Simone Tebet (MDB)

Hora: Sempre às 20h30

Duração: 40 minutos