Flávio Bolsonaro debocha de participação de Lula no Jornal Nacional

Senador Flávio Bolsonaro (foto: Reprodução/Agência Senado)

O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), o 'filho 01' do presidente, usou as redes sociais para debochar da participação do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), candidato à Presidência da República, que ocorre às 20h30, nesta quinta-feira (25/8). No Twitter, o parlamentar questionou quais perguntas os apresentadores do telejornal, William Bonner e Renata Vasconcellos, irão fazer para o candidato.