Bolsonaro na Jovem Pan: 'tenho espaço para trabalhar aqui?'

Jair Bolsonaro (PL) durante participação no Pânico (foto: Reprodução/ Grupo Jovem Pan) O presidente Jair Bolsonaro (PL) compareceu, no início da tarde desta sexta-feira (26/8), ao programa Pânico, do "Grupo Jovem Pan". Durante a entrevista, o candidato à reeleição perguntou, aos risos, se teria espaço para trabalhar no veículo após deixar o Planalto.









Durante o programa, Bolsonaro também falou sobre sua participação no debate de candidatos à presidência da rede Bandeirantes no próximo domingo (28/8). Ele não garantiu presença, mas disse que deve comparecer.

Na manhã desta sexta, a jornalista Malu Gaspar escreveu em coluna no jornal "O Globo", que o candidato havia desistido do evento

Com mais de duas horas de duração, a edição do “Pânico” contou com a participação de apoiadores declarados do presidente, como o economista Rodrigo Constantino, que participou do programa vestindo uma camisa da Seleção Brasileira.