Janones sobre Bolsonaro não ir a debate: '1ª atitude inteligente'

André Janones (à esquerda) e Presidente Jair Bolsonaro (à direita) (foto: Reprodução/Câmara dos Deputados/Edesio Ferreira/EM/D.A Press)

AGORA É OFICIAL: Bolsonaro ACABA DE CONFIRMAR que não irá ao debate de domingo na Band!



Depois do que vimos ontem, pela primeira vez na vida tenho que admitir que vejo uma atitude inteligentíssima vindo desse ser! %uD83D%uDC4D — André Janones 7040%u270C%uFE0F (@AndreJanonesAdv) August 26, 2022

Com a informação repassada por aliados a colunista de que o presidente Jair Bolsonaro (PL) teria desistido de participar do debate na rede Bandeirantes neste domingo (28/8), o deputado federal e candidato à reeleição André Janones (Avante-MG) usou as redes sociais, na manhã desta sexta-feira (26/8), para comentar a decisão. Para o parlamentar, essa foi a "primeira atitude inteligente" do chefe do Executivo.