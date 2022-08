Bolsonaro desiste de ir ao debate da Band no domingo, diz colunista

Presidente desiste de ir a debate da Band (foto: Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press) O presidente Jair Bolsonaro (PL) desistiu de ir ao debate dos presidenciáveis na rede Bandeirantes, que ocorre no próximo domingo (28/8). De acordo com integrantes da campanha do chefe do Executivo, ele não irá comparecer.









O Globo. Segundo um ministro, que participa da campanha do presidente, a decisão não tem a ver com o bom desempenho de A informação foi divulgada no blog de Malu Gaspar, do jornal. Segundo um ministro, que participa da campanha do presidente, a decisão não tem a ver com o bom desempenho de Lula na entrevista para o Jornal Nacional , na noite dessa quinta-feira (25/8). "Isso já estava definido há muito tempo", afirma o ministro.