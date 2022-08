Lula no Jornal Nacional: veja as palavras mais usadas pelo candidato

Nuvem de palavras com termos mais citados na entrevista de Lula ao Jornal Nacional (foto: Flourish Studio/ Reprodução) “Gente”, “Brasil”, “país”, “pessoas” e “governo” foram as cinco palavras mais repetidas pelo ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) em entrevista ao Jornal Nacional na noite de quinta-feira (25/8). O candidato foi o terceiro a ser sabatinado pelo telejornal da Rede Globo.









Além dos entrevistadores, William Bonner e Renata Vasconcellos, citados 13 e 11 vezes, respectivamente, o único nome próprio repetido por mais de dez vezes pelo candidato foi o de Geraldo Alckmin (PSB). O vice na chapa de Lula foi citado em 11 oportunidades pelo petista.

Veja a nuvem com as palavras mais usadas por Lula durante a sabatina:





Comparação com Bolsonaro

Em comparação com análise publicada pelo Estado de Minas sobre os termos mais utilizados pelo presidente Jair Bolsonaro (PL) ao Jornal Nacional, destaca-se que ambos tiveram "Brasil" como destaque e repetiram o termo "eleições" por várias vezes, sendo o petista 11 e o candidato do PL em 9 oportunidades.





A palavra "corrupção", no entanto, apareceu mais durante as respostas do petista, que usou o termo 11 vezes contra 2 de Bolsonaro. O atual presidente usou o termo "Lula" apenas 1 vez, mas falou do partido de seu principal adversário na corrida presidencial em 4 oportunidades. Já o candidato do PT disse o nome do chefe do Executivo em 7 ocasiões.





Entrevistas no Jornal Nacional





Foram selecionados os líderes das pesquisas de intenção de voto e a ordem dos candidatos foi definida em sorteio realizado em 1º de agosto com a participação de representantes dos partidos.