Chico Pinheiro sobre Lula no Jornal Nacional: 'Ninguém treina Pelé'

O jornalista Chico Pinheiro usou as redes sociais, na madrugada desta sexta-feira (26/8), para comentar o debate do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), no Jornal Nacional, na noite dessa quinta-feira (25). Chico, que ajudou Lula a se preparar para a sabatina, afirmou que "ninguém treina Pelé".

O jornalista, que assumiu a campanha com Lula, treinou perguntas e respostas com o petista alguns dias antes da entrevista com os jornalistas William Bonner e Renata Vasconcellos, junto de conselheiros e do ex-ministro da Comunicação, Franklin Martins.