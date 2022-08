Lula no JN: apoiadores comemoram e bolsonaristas reagem

Nas redes sociais, apoiadores e críticos de Lula fazem montagens para opinar sobre a entrevista do petista ao JN (foto: Reprodução Redes Sociais )

Treze te treze te treze treze #13 %u2014 Anitta (@Anitta) August 26, 2022

A entrevista, que durou 40 minutos, foi o tópico mais comentado da noite desta quinta-feira no Twitter. Com 353 mil publicações com a hashtag #LulaNoJN, que remete a Lula no Jornal Nacional, assumiu o primeiro lugar nos assuntos mais comentados, seguido pelo nome 'Lula', com 657 mil posts.

O sobrenome ‘Bonner’ e o número ‘13’ também estiveram nos assuntos mais comentados.



os maiores comebacks da história, coincidentemente os dois gostam do número 13 pic.twitter.com/YPZdLgA6x4 %u2014 %uD835%uDC4F%uD835%uDC5F%uD835%uDC52%uD835%uDC52 (@tayIorswiftsx) August 25, 2022

Até o coração de Dom Pedro l voltou a bater depois dessa entrevista. %u2014 Leo Aversa (@LeoAversa) August 26, 2022

A hashtag #LadrãoNoJN ficou em sexto lugar nas mais populares na hora em que Lula estava ao vivo no Jornal Nacional. A tag é contra o candidato e foi usada mais de 18 mil vezes.

