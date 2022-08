Lula no Jornal Nacional: 'Quero voltar para ser melhor do que fui'

Lula é o terceiro candidato à presidência a participar de sabatina no "Jornal Nacional" (foto: Reprodução/Globoplay)

O candidato às eleições deste ano Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ressaltou que quer voltar para a presidência da República para “ser melhor” do que foi anteriormente. Durante a sabatina no “Jornal Nacional”, desta quinta-feira (25/8), ele ainda comentou que escolheu seu vice, Geraldo Alckmin (PSDB), para juntar as experiências.