Bolsonaro sobre Jornal Nacional: ''Trata melhor os dispostos a pagar mais''

"Ninguém deveria estar surpreso. Na verdade, compreendo perfeitamente a Globo tratar melhor aqueles que estão dispostos a pagar mais. Eles são a esperança de dias melhores para a emissora. Nada mais coerente do que pegar mais leve", escreveu o presidente sobre as entrevistas com os outros candidatos, em especial, com seu principal adversário, Lula