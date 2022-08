Pastor Altamiro: 'Bolsonaro é muito mal assessorado no meio político em MG'

"Não vou ficar correndo atrás de palanque de Bolsonaro, de quem quer que seja, buscando apoio. As pessoas vão ver quem sou, eles verão quem sou. Bolsonaro é muito mal assessorado no meio político em Minas Gerais. Pelos meus princípios, que são invioláveis e inegociáveis, tenho certeza que quando ficarem sabendo quem sou eu, muita coisa vai mudar no cenário político com respeito à minha candidatura ao Senado Federal", disse, em entrevista ao Estado de Minas

'Não sou melancia'

Em Minas, Jair Bolsonaro terá dois nomes como apoiadores: do deputado estadual Cleitinho (PSC) ao Senado e do senador Carlos Viana (PL) ao Governo de Minas. Houve conversas para que Zema (Novo), governador mineiro e nome à reeleição, fosse aliado de Bolsonaro, mas sem sucesso."A bandeira do presidente Jair Bolsonaro é a minha bandeira. Deus, pátria, família, liberdade e vida. A política não me conhece ainda, o povo não me conhece ainda no meio político, eu sou pastor. É como se eu estivesse no anonimato, Bolsonaro não me conhece. Bolsonaro está muito mal assessorado em Minas Gerais. Já estive em Brasília, mas nunca trocamos ideias. As pessoas vão passar a me conhecer. Tenho certeza daquilo que posso fazer e que vou fazer", também adirmou Altamiro Alves.Pastor Altamiro Alves - que não tem ligação política com nenhum nome nessas disputas - se colocou se diz uma pessoa de posição direcionada. Ele classificou políticos de visão volátil como "melancia"."Eu tenho um lado, eu não sou melancia, eu tenho um lado. Eu não fico, 'ah, tenho que estar desse lado porque tenho que pegar voto de fulano de tal'. Eu acho que isso são os oportunistas, nós temos que saber que lado nós estamos", afirmou.