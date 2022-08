'Teria atenção se fôssemos pretos?', questiona Ewbank sobre ataque racista

Em entrevista ao Fantástico, Bruno e Giovanna contaram que quem primeiro percebeu as agressões foi a filha mais velha do casal, Titi, de 9 anos (foto: TV Globo/ reprodução)

O casal de atores Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso falou ao Fantástico deste domingo (31/7), sobre o episódio de racismo sofrido pelos filhos Titi e Bless em um restaurante de Portugal, onde a família passa as férias. Um vídeo com a reação de Ewbank viralizou nas redes sociais neste fim de semana.

Giovanna disse, no programa, acreditar que a agressora não imaginava que uma branca fosse combatê-la. Caso ela fosse negra, Giovanna imagina que a fala dela não seria validada. "Acho que ela nunca esperava que uma mulher branca fosse combatê-la como eu fui, daquela maneira. Eu sei que eu, como mulher branca, indo confrontá-la, a minha fala vai ser validada. Eu não vou sair como a louca, a raivosa, como acontece com tantas outras mães pretas que são leoas assim como eu fui nesse episódio, mas que são invalidadas e são taxadas como loucas", destacou.

Ela também afirmou que se questiona se o episódio receberia tanta repercussão caso ela não fosse branca. "Teria essa atenção toda se fôssemos pais pretos de crianças pretas?", questionou. Ewbank também destacou que é consciente em relação aos privilégios que tem por ser branca e, por isso mesmo, sabe do dever que tem de combater o racismo. "Eu sou uma mulher muito consciente dos meus privilégios. Sou uma mulher que sempre estou rodeada de mulheres pretas aprendendo diariamente e vou fazer jus ao privilégio branco e vou combater de frente", afirmou.



Na entrevista, a atriz admitiu que chegou a dar um tapa no rosto da mulher. "Na verdade, ela não agrediu, ela reagiu. Não confunda a reação do oprimido com a ação do opressor", corrigiu Bruno.



De acordo com o casal, quem primeiro percebeu as agressões foi a filha mais velha do casal, Titi, de 9 anos. "A gente estava na praia brincando e, de repente, uma das crianças subiu e falou pra gente o que tinha acontecido. Aí, a gente ficou bem chateado", relata Giovanna.

Segundo Bruno, o gerente do estabelecimento pediu para a mulher sair do local, mas ela se recusou e continuou com os xingamentos contra as duas crianças e uma família de turistas angolanos. "A mulher estava dizendo muitas coisas. Entre elas, dizendo 'pretos imundos', 'voltem para a África'", explicou a atriz. "Portugal não é o lugar para vocês, vão embora daqui", completou Bruno.

Entenda o caso de racismo contra os filhos de Giovanna Ewbanck

Titi e Bless, filhos mais velhos do casal, foram vítimas de racismo por uma mulher branca em um restaurante na Costa da Caparica, em Portugal, no sábado (30/7). Um vídeo que mostra Giovanna Ewbank reagindo ao ataque racista viralizou nas redes sociais.

Nas imagens, é possível ver a atriz xingando a a agressora e dizendo que ela merece "socos e porradas". A mulher foi presa pela polícia local e liberada em seguida. O casal prestou queixa contra a agressora.