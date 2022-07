Giovanna Ewbank recebe apoio de famosos após ataque racista aos filhos

Filhos do casal Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso foram vítimas de racismo (foto: Instagram/reprodução)



A atriz e apresentadora Giovanna Ewbank defendeu seus filhos de um ato de racismo em um restaurante na Costa da Caparica, em Portugal, neste sábado (30/7). Vários artistas e famosos foram às redes sociais declarar apoio à família após o ocorrido.









"E ainda foi educada... Perfeita. Leoa. Mãezona! Te amo, Gio. Fogo nos racistas. Nojentos. Não passarão."

(foto: Instagram/reprodução)





A ex-BBB Lumena também se pronunciou em um post nas redes sociais.

que satisfatório a giovanna ewbank macetando uma mulher que foi racista com seus filhos pic.twitter.com/4FxeBL4JY1 %u2014 Lumena (@LumenaAleluia) July 30, 2022







"Gostaria de dizer que É NECESSÁRIO você enquanto homem e mulher branca, ter a mesma atitude da Giovanna e do Bruno. E também dar o mesmo apoio para pessoas negras que tem essa atitude, porque numa situação como essa, nós seríamos expulsos do local, porque até nisso NÃO TEMOS DIREITO!" escreveu a ex-BBB Camilla de Lucas no Twitter.

Gostaria de dizer que É NECESSÁRIO vc enquanto homem e mulher branca, ter a mesma atitude da Giovanna e do Bruno. E também dar o mesmo apoio para pessoas negras que tem essa atitude, porque numa situação como essa, nós seríamos expulsos do local pq até nisso NÃO TEMOS DIREITO! %u2014 Camilla de Lucas %u2B50%uFE0F (@camilladelucas) July 31, 2022 Gostaria de dizer que É NECESSÁRIO vc enquanto homem e mulher branca, ter a mesma atitude da Giovanna e do Bruno. E também dar o mesmo apoio para pessoas negras que tem essa atitude, porque numa situação como essa, nós seríamos expulsos do local pq até nisso NÃO TEMOS DIREITO! %u2014 Camilla de Lucas %u2B50%uFE0F (@camilladelucas) July 31, 2022

Leia também: Advogadas lançam projeto focado em atendimento acolhedor de mulheres negras