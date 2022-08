Marcus Pestana: 'Meus adversários não têm a solidez de Lula e Bolsonaro'

Marcus Pestana aproveitou o domingo para ir ao Mercado Novo, no lançamento do livro "Desafinado" de Wander Conceição (foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press) Estado de Minas sobre suas expectativas, Pestana afirmou que a campanha será "inovadora" e que está extremamente confiante. O candidato ao governo de Minas Marcus Pestana (PSDB) participou, na manhã deste domingo (28/8), das gravações do programa eleitoral, em Belo Horizonte. Questionado pela reportagem dosobre suas expectativas, Pestana afirmou que a campanha será "inovadora" e que está extremamente confiante.









"Meus adversários já estão fazendo campanha há dois anos, eu estou há dois meses, mas eu estou extremamente confiante. Você está vendo aqui no Mercado Novo, no lançamento do livro do meu amigo Wander Conceição, que resgata a raiz da Bossa Nova e sua presença em Diamantina", comentou Pestana sobre a campanha durante o evento.

Polarização política

Pestana também disse que há um longo caminho a percorrer até o dia do pleito. "A polarização em Minas é completamente diferente da polarização nacional. Aqui os meus dois principais adversários não têm a solidez de Lula Bolsonaro ", disse.

"Eu acredito que é possível construir um outro horizonte para Minas além dessa paradeira, dessa ausência de Minas no cenário nacional", completou o candidato.