Lula confirma presença em debate na Band neste domingo (28/8)

Presidente confirmou participação através das redes sociais (foto: Reprodução/AFP)

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), candidato à eleição para Presidência da República, confirmou, neste sábado (27/8), a participação no primeiro debate entre os presidenciáveis, que acontece na Rede Bandeirantes, neste domingo (28). A confirmação foi dada no Twitter oficial do petista.