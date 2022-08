Antes de debate, Bolsonaro assiste Botafogo x Flamengo

Bolsonaro assiste a Botafogo x Flamengo, antes do debate deste domingo

Foi cogitado que o presidente não compareceria ao debate. Ministros chegaram a dizer que ele não iria ao confronto. Mas, durante entrevista à Jovem Pan, na quinta-feira (25/8), Bolsonaro confirmou a ida.

De acordo com as regras da emissora, cada presidenciável terá direito a levar apenas quatro pessoas para dentro do estúdio. Diferentemente dos debates anteriores, dessa vez a plateia também não vai participar.