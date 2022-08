Debate na Band: internet elege Tebet como destaque da noite

A candidata Simone Tebet participou do debate presidencial na TV Band na noite deste domingo (foto: Reprodução Band )

A candidata à presidência Simone Tebet (MDB) foi elogiada nas redes sociais por sua participação no debate presidencial da, na noite deste domingo (28/8). Os principais destaques foram o embate dela com o presidente Jair Bolsonaro (PL), a defesa do direito das mulheres e a bolsa de R$ 5 mil para estudantes que concluírem o ensino médio.

No Twitter, jornalistas, anônimos e celebridades opinaram sobre o debate presidencial. Para os perfis, a senadora foi a "vencedora" da noite e "ganhou muitos apoiadores".

Resumo de hoje:



Simone Tebet é a grande vencedora



Bolsonaro não se saiu tão mal e pode inclusive crescer



Lula moscou firme, perdeu grande oportunidades



Ciro: Gomes %u2014 Lucas%u262D%u24B6 (@AcrataLucas) August 29, 2022

Considerando o contexto de cada um, achei a Tebet a vencedora do debate. Apareceu bem pra muita gente que ainda desconhecia ela, certamente conquistou votos. #DebateNaBand %u2014 Leandro Conceição (@leandroconsi) August 29, 2022

Rapaz, 10 e faixa para a Simone Tebet. Tá ligada nos 440 hoje. A vencedora da noite até aqui. #DebateNaBand %u2014 Gabriel Vaquer (@bielvaquer) August 29, 2022

A candidata Simone Tebet (MDB) foi a grande vencedora deste debate. Ela é a única que sairá mais forte e mais popular no dia de hoje. Acredito que vai subir de 4% para aproximadamente 5% nas pesquisas, mantendo seu franco crescimento. #DebateNaBand pic.twitter.com/vtxOhB00p8 %u2014 Duda Chacra (@DudaChacra) August 29, 2022

Tebet se destacou no debate. Lula teve desempenho ruim. Bolsonaro perdeu para todos ao ser machista em rede nacional. %u2014 Brunno Melo (@BrunnoMeloCBN) August 29, 2022

Tebet também foi alvo de elogios por criticar a postura de Bolsonaro durante a pandemia da COVID-19 e o ataque do presidente à jornalista Vera Magalhães. Os comentários usaram de humor e memes para exaltar a senadora, como "habla", que é uma expressão para aclamar a fala de uma pessoa.

Tebet tá de parabéns. Valente, a ÚNICA que está batendo nesse lixo de presidente que temos. #DebateDaBand %u2014 maria bopp (@mariabopp) August 29, 2022

Nossa!! A Tebet chegou na voadeira no Mentiroso da República pic.twitter.com/TkQpKPEwnJ %u2014 Matheus Carvalho (@mathewss_of) August 29, 2022

Nessa ela foi bem, habla e habla, deve ser por isso que a Simaria quis separar %u2014 jules. (@jul3ssss) August 29, 2022

Tebet vai no ponto: %u201CCandidato Bolsonaro, por que tanta raiva de mulheres?%u201D %u2014 Ana Flor (@Ana_Flor) August 29, 2022





#DebatenaBand Simone Tebet enfrentou Bolsonaro e se solidarizou com a Vera Magalhães. Excelente desempenho! %u201CQuero dizer não ao candidato, mas ao presidente: %u2018Não tenho medo de você%u2019%u201D %u2014 Reinaldo Azevedo (@reinaldoazevedo) August 29, 2022

Simone Tebet jantando o bolsonaro logo no comecinho kkkkkkk

hj a diva vau render #DebateNaBand pic.twitter.com/AHjdi9xWJJ %u2014 rasfael%uD83E%uDD91 (@rafaelbrl_) August 29, 2022

EITA QUE A SIMONE TEBET TA HABLANDO HOJE #DebateNaBand pic.twitter.com/chcHjQUoK4 %u2014 matheus (@whomath) August 29, 2022

Proposta de R$ 5 mil

Durante o debate, a candidata disse que tem uma proposta de uma bolsa de R$ 5 mil para estudantes que terminarem o ensino médio. A ideia se tornou meme nas redes sociais.

Simone Tebet:"Vamos dar 5 mil reais pra quem concluir o 3°ano do ensino médio"



Eu e os casas voltando pro 3°ano: pic.twitter.com/2Te1XWge3m %u2014 Arauto Futebolístico (@Arautodamassa) August 29, 2022