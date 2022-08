Felipe Neto sobre imóveis da família Bolsonaro: 'Lula foi preso por menos'

Felipe Neto voltou a criticar Jair Bolsonaro e seus apoiadores (foto: Divulgação/)





“Olá fãs do Bolsonaro, o que dizem disso? 51 imóveis comprados em dinheiro vivo. O Lula foi preso por 1 apartamento que nunca conseguiram provar que era dele”, escreveu Neto no Twitter. “Cinquenta e um imóveis comprados com maletas de dinheiro vivo”, seguiu.





A informação sobre a família Bolsonaro foi publicada nesta terça-feira (30/8) no portal UOL.





As compras registradas nos cartórios com o modo de pagamento "em moeda corrente nacional", expressão padronizada para repasses em espécie, totalizaram R$ 13,5 milhões. Em valores corrigidos pelo IPCA, este montante equivale, nos dias atuais, a R$ 25,6 milhões.





Não é possível saber a forma de pagamento de 26 imóveis, que somaram pagamentos de R$ 986 mil (ou R$ 1,99 milhão em valores corrigidos) porque essa informação não consta nos documentos de compra e venda. Transações por meio de cheque ou transferência bancária envolveram 30 imóveis, totalizando R$ 13,4 milhões (ou R$ 17,9 milhões corrigidos pelo IPCA).





Ao menos 25 deles foram comprados em situações que suscitaram investigações do Ministério Público do Rio e do Distrito Federal.





Recentemente, Felipe Neto declarou apoio a Lula. O youtuber era crítico ao petista, mas afirmou que nesta eleição vai apoiar o ex-presidente contra Jair Bolsonaro.





