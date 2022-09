Ciro: 'qualquer imbecil' sabe que Lula e Bolsonaro são pessoas diferentes

Ciro Gomes (PDT), candidato à presidência da República (foto: Jair Amaral/EM D.A Press)

Em comício na cidade da Serra (ES), o presidenciável Ciro Gomes (PDT) afirmou neste sábado (3) que "qualquer imbecil sabe que Lula e Bolsonaro são pessoas diferentes", mas que o regime econômico do atual governo e dos mandatos petistas convergem. Em comício na cidade da Serra (ES), o presidenciável Ciro Gomes (PDT) afirmou neste sábado (3) que "qualquer imbecil sabe que Lula e Bolsonaro são pessoas diferentes", mas que o regime econômico do atual governo e dos mandatos petistas convergem.



"Não estamos aqui fazendo concurso de beleza, em que a gente olha para a pessoa. Nós temos que discutir aqui é o modelo, como a política se organiza e como a política organiza a economia. Aí, lamentavelmente, são rigorosamente a mesma proposta", completou.



"Ninguém precisa entender o que é câmbio flutuante, meta de inflação e superávit primário", afirmou, ao criticar a política econômica adotada pelos governos do presidente Jair Bolsonaro (PL) e dos ex-presidentes Dilma Rousseff (PT) e Luiz Inácio Lula da Silva (PT).



Durante a semana, o pedetista disse a empresários no Rio de Janeiro ser um "serviço pesado" explicar seu diagnóstico e propostas para a economia do país para moradores de favelas.



"Na verdade é um comício, né? Um comício para gente preparada. Você imagina eu explicar isso na favela? É um serviço pesado", disse.



A frase foi replicada nas redes sociais e deu margem a questionamentos sobre Ciro estar ou não ao lado dos pobres. Uma das suas principais promessas de campanha é a criação de um programa de transferência de renda que irá garantir até R$ 1.000 por mês a famílias abaixo da linha da pobreza.



No discurso deste sábado, o candidato citou os termos econômicos e emendou críticas à política de juros do país.



Em terceiro lugar na corrida presidencial, Ciro tem 9% das intenções de votos, de acordo com a última pesquisa do Datafolha, realizada na quinta (1º), após o início do horário eleitoral gratuito e também da sabatina dos principais candidatos no Jornal Nacional e do primeiro debate entre os presidenciáveis.