Diogo Nogueira muda letra de música e pede: 'manda Bolsonaro embora'

Cantor foi criticado nas redes sociais após mudar letra de música e declarar ser contra o presidente Bolsonaro (foto: Reprodução) Diogo Nogueira mostrou sua posição contra a reeleição de Jair Bolsonaro (PL) nas eleições de 2022, no último sábado (03/09), durante uma apresentação no Rio de Janeiro. O sambista mudou a letra da música ‘Tá Escrito’, indicando sua posição política e uma crítica ao atual presidente.





Originalmente, a música que ficou famosa com o grupo Revelação diz: "Erga essa cabeça, mete o pé e vai na fé/ Manda essa tristeza embora/ Basta acreditar que um novo dia vai raiar/ Sua hora vai chegar".





No entanto, Diogo mudou o trecho da canção, afirmando que queria o presidente longe do Palácio do Planalto.

“Erga essa cabeça, mete o pé e vai na fé / Manda o Bolsonaro embora”, proclamou ao fazer a letra ‘L’, símbolo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT), com uma das mãos.

Pra animar a noite! Diogo Nogueira troca letra de música e canta: 'manda Bolsonaro embora' %u2764 #LulaNo1ºTurno pic.twitter.com/KwvB5P8BTb %u2014 Lázaro Rosa %uD83C%uDDE7%uD83C%uDDF7%uD83D%uDEA9 (@lazarorosa25) September 7, 2022





Nas redes sociais, apoiadores de Bolsonaro criticaram a atitude do namorado de Paolla Oliveira. Alguns citaram o TSE (Tribunal Superior Eleitoral), afirmando que aquilo seria uma propaganda indevida em prol do petista.