Ciro: 'Tem muito bolsonarista que, além de frouxo e covarde, é mentiroso'

Ciro Gomes (PDT) disparou contra bolsonaristas após tentativa de agressão em Porto Alegre, neste sábado (10/9) (foto: Redes Sociais/Reprodução)

Ciro Gomes, candidato do PDT à Presidência da República reagiu nas redes sociais após ser alvo de tentativa de agressão por parte de um apoiador de Jair Bolsonaro (PL) neste sábado (10/9). Pelo Twitter, Ciro disse que não sofreu nenhum ferimento e afirmou que “tem muito bolsonarista que, além de frouxo e covarde, é mentiroso”.

Leia mais: Bolsonarista tentou agredir Ciro em Porto Alegre, diz equipe de campanha





Em uma série de posts na rede social, o pedetista comentou o que chamou de “incidente” envolvendo um apoiador de Bolsonaro durante visita de campanha em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. “Quero dizer que tá tudo bem, não aconteceu nada comigo. (…) Hoje estivemos no Acampamento Farroupilha, onde fui recebido com muito carinho”.

Sobre o incidente envolvendo um apoiador de Bolsonaro hoje em Porto Alegre, quero dizer que tá tudo bem, não aconteceu nada comigo. Mas, como vocês sabem, eu tô trabalhando, tô andando na rua, abraçando o povo, conversando, ouvindo. %uD83E%uDDF6 — Ciro Gomes 12 (@cirogomes) September 11, 2022

Homem disse estar armado

Ameaça de agressão

Ciro continuou o relato dizendo que, em determinado momento, o homem bolsonarista chegou, fazendo provocações e afirmando estar armado. “Ele foi retirado do local e depois descobrimos que ele não estava armado coisa nenhuma. Tem muito bolsonarista por aí que, além de frouxo e covarde, é mentiroso”, disparou.A equipe de campanha do presidenciável emitiu nota para informar que um apoiador do presidente Jair Bolsonaro tentou agredir o candidato do PDT neste sábado (10/9). Segundo a equipe de Ciro informou inicialmente, o homem estava armado e chegou a atacar fisicamente pessoas que compõem a comitiva do pedetista."Um homem foi retirado pela Polícia Federal do Acampamento Farroupilha, na tarde deste sábado (10/9), após tentar agredir Ciro Gomes e sua equipe. O homem, apoiador de Bolsonaro, estava armado e tentou causar confusão durante a passagem da comitiva de Ciro pelo Acampamento, tradicional evento realizado em Porto Alegre", lê-se em trecho da nota.