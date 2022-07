Deputado estadual é suspeito de causar acidente em BH após beber e dirigir

Carro ficou avariado após choque com Corolla no início deste sábado (2) (foto: Juarez Rodrigues/EM/D.A Press - 2/7/22)

Motorista quer reparação

Gustavo Santana é deputado estadual em Minas (foto: Willian Dias/ALMG)

O deputado estadual mineiro Gustavo Santana, do PL, é suspeito de ter protagonizado um acidente de trânsito na madrugada deste sábado (2/7), em Belo Horizonte.Testemunhas de uma batida ocorrida no Bairro Cidade Jardim, na Região Centro-Sul, afirmaram à Polícia Militar ter visto o parlamentar saindo sozinho, e com sinais de embriaguez, do automóvel que colidiu com um veículo estacionado na Rua Cambuquira.A PM foi acionada por moradores da rua pouco antes de meia-noite e meia. Quando chegaram ao local, os policiais ouviram uma mulher dizer que era a condutora do carro que bateu no automóvel parado. Ela, então, fez o teste de bafômetro, que não acusou a presença de álcool no sangue, e apresentou a Carteira Nacional de Habilitação (CNH).O carro atingido é um Ford Fiesta, pertencente ao motorista Fernando Henrique Souza Lopes. Avisado por vizinhos do problema, ele contou aoter chegado à cena e visto Santana, sozinho. "Ele disse que estava errado, que arcaria com o problema e que não era nenhum vagabundo", contou.As testemunhas, contudo, garantiram aos oficiais que Santana, ao deixar o veículo, um Toyota Corolla, mostrou um cartão com as informações de seu mandato e prometeu arcar com os custos gerados pelo acidente. O deputado estadual não portava a carteira de motorista e se recusou a soprar o bafômetro. Sinais como olhos vermelhos, no entanto, indicaram aos policiais que ele pode ter bebido momentos antes.Segundo os relatos fornecidos à PM, a mulher teria chegado ao local em outro veículo, já depois da colisão. "Vi ela chegando com um Ford Ka", reforçou Fernando Henrique, à reportagem.fez contato telefônico com Santana, mas ainda não obteve retorno. Foram enviadas mensagens de texto a ele e a dois integrantes de seu gabinete a fim de saber se há posicionamento sobre o caso.O acidente gerou danos a uma das rodas traseiras. Parte da lataria também foi atingida. O impacto fez o veículo andar por cerca de um metro e meio, chegando à calçada. O movimento também comprometeu outras rodas.Depois das avarias, Fernando Henrique deposita esperanças no seguro que estava prestes a renovar, mas aguarda o contato que afirma ter sido prometido pelo deputado estadual. "Ele disse que todo mundo erra e que, ontem, ele errou".A região do Cidade Jardim em que o caso aconteceu é chamada por moradores de Vila Querosene.

O deputado

Gustavo Santana tem 43 anos. Ele é um dos 77 integrantes da Assembleia Legislativa desde 2015. Na última eleição, recebeu 36.573 e ficou na 59° colocação geral.