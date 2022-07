Sol na capital e nevoeiro no Sul, Zona da Mata, Leste e Jequitinhonha

Dia de sol e tempo aberto em Belo Horizonte (foto: Jair Amaral/EM/D.A.Press)

Faixa escura de muitas nuvens e nevoeiro na divisa leste de Minas Gerais (foto: Reprodução/Inmet)

O fim de semana será de sol e tempo ameno em Belo Horizonte, na Região Metropolitana e na maior parte do estado, com mais umidade nas montanhas do leste de Minas Gerais gerando nevoeiro nas divisas com São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo e Bahia.As informações são do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), que registrou temperatura mínima de 12°C e prevê máxima de 24°C na capital mineira, com umidade relativa do ar mínima de 35%, neste sábado (02/07).A previsão com muitas nuvens e nevoeiro se dá para a manhã na faixa de divisa que vai do Sul de Minas, Zona da mata, Leste de Minas, vales do Jequitinhonha e Mucuri, área montanhosa e que traz alerta sobretudo a viajantes dessas estradas interestaduais.No período da tarde a tendência é de que a nebulosidade se dissipe de toda a área mineira, com um resíduo de muitas nuvens se concentrando apenas no Vale do Jequitinhonha.