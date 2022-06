Primeira semana de julho vai ser de frio nas manhãs e calor ao longo do dia

Máxima em BH hoje é de 26ºC (foto: Edésio Ferreira/EM/D.A Press) Os primeiros dias de julho devem ter temperaturas máximas por volta dos 25ºC em Belo Horizonte. Apesar de ser um mês que normalmente registra as menores temperaturas, nesta primeira semana a tendência é que não ocorra uma mudança brusca.









Já no primeiro e segundo dia do mês de julho, as condições não variam muito. A mínima prevista é de 12ºC e a máxima, 25ºC, ainda com céu claro a parcialmente nublado. No domingo, a mínima sobe um pouquinho em BH, com previsão de 13ºC e máxima de 25ºC.





Ainda segundo o Inmet, no Vale do Jequitinhonha, Vale do Rio Doce e Vale do Mucuri, amanhã e durante o fim de semana, o dia será parcialmente nublado com nevoeiro ou névoa úmida. Já na Zona da Mata o dia será parcialmente nublado a claro com névoa úmida ao amanhecer. No restante do estado, céu claro a parcialmente nublado e névoa seca no Norte, Noroeste e Triângulo Mineiro.





A mínima prevista para amanhã é de 5ºC no Sul de Minas Gerais, e a máxima de 30ºC para o Norte do Estado e para o Triângulo Mineiro, condições que também permanecem no fim de semana.

Julho será mais frio?

De acordo com a meteorologista, ainda é cedo para prever se o mês de julho será mais frio, tanto na capital mineira quanto nas outras regiões do estado.





"Nesses primeiros dias de julho, sem perspectiva de entrada de massa de ar frio, então permanece essa grande variação da temperatura ao longo do dia em todo o estado, que é uma característica do nosso inverno", prevê a especialista.





Anete também explica que é comum a formação de geada nesta época, em especial, na Região Serrana do Sul de Minas, mas não há previsão de ocorrência do fenômeno nesses primeiros dias no estado.

"O mês de julho tem características muito parecidas com o mês de junho, então praticamente sem chuva no estado. Recorrentes índices de umidade abaixo dos 30% no período da tarde. Recorrente a formação de nevoeiro ou névoa úmida na faixa leste", explica a especialista.