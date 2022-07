Frio continua durante o final de semana em BH (foto: Jair Amaral/D.A Press/E.M ) O friozinho continua durante o final de semana em Belo Horizonte e boa parte do Estado. A previsão para a capital mineira é que os termômetros cheguem aos 12ºC no sábado (2/7) e a 13ºC no domingo (3/7). Hoje, a mínima foi de 12,8ºC, registrada na região da Pampulha.





Em Betim e Contagem, na Grande BH, a mínima será de 11ºC no sábado e 12°C no domingo. Os dados são do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).









Segundo o Inmet, o céu deve ficar nublado e nevoeiros podem se formar no Vale do Jequitinhonha, Mucuri, Rio Doce e Zona da Mata. Nas outras regiões, o céu fica claro a parcialmente nublado nesta sexta.





As menores temperaturas devem ser registradas no Sul do Estado e Campo das Vertentes, com mínimas de 5ºC. Enquanto na região Norte, a máxima pode chegar a 32ºC.