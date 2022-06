Casal morre em batida entre carro e caminhão na BR-459

O trecho da BR-459, próximo a Santa Rita de Caldas é considerado um dos mais perigosos do estado (foto: PRF)

Duas pessoas morreram em uma batida frontal entre um caminhão e um carro, na BR-459, altura de Santa Rita de Caldas, no Sul de Minas, na noite dessa quinta-feira (16/6). As vítimas são um homem, de 32 anos, e uma mulher, também de 32, que estavam no veículo e são naturais de Ipuiúna.O caminhão seguia no sentido do estado do Espírito Santo e, segundo o caminhoneiro, ele foi surpreendido pelo veículo que estava em alta velocidade e na contramão. O motorista do caminhão disse aos bombeiros e patrulheiros rodoviários que tentou escapar da batida fazendo uma manobra e tentando passar para a outra pista, mas não houve tempo.As duas vítimas ficaram presas às ferragens e tiveram que ser desencarceradas pelos bombeiros. Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), os corpos foram encaminhados para uma funerária em Santa Rita de Caldas.