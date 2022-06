Motociclista morre depois de atropelar cavalo na BR-494

A Polícia Militar Rodoviária fez a remoção da motocicleta no início da manhã (foto: Sistema MPA)

Um cavalo solto na pista teria sido o motivo de um acidente que envolveu uma moto e um carro e causou a morte do motociclista, de 47 anos, que pilotava uma Honda CG 125 vermelha, segundo o Boletim de Ocorrências (BO) da Polícia Militar Rodoviária (PMRv). O acidente ocorreu por volta de 5h desta sexta-feira (17/6), no quilômetro 37 da BR-494, próximo a Divinópolis.

Segundo relato do motorista do do carro, um Ford Fiesta, o animal atravessou na sua frente na estrada e o motociclista, que vinha no sentido contrário, tentou desviar do animal, mas não conseguiu e o atropelou.

O cavalo teria caído, se levantado e foi na direção do carro. O motorista chegou a frear, mas também atingiu o animal, que mesmo depois do atropelamento, voltou a ficar de pé e saiu em disparada para um matagal.

O corpo da vítima foi encaminhado para uma funerária de Divinópolis. O motorista do carro foi liberado depois de prestar depoimento.