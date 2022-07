BH: como fica a oferta de ônibus a partir desta terça-feira (26/7)

Expectativa é solucionar problemas como superlotação e reduzir o tempo de espera dos passageiros nos pontos de ônibus (foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press)

Fim dos problemas?

Insatisfação

A partir desta terça-feira (26/7), as empresas de ônibus de Belo Horizonte devem ofertar, pelo menos, 21.708 viagens nos dias úteis. As concessionárias, no entanto, prometem oferecer mais de 22 mil viagensf.O número atende os 30% de aumento de viagens acertado entre a prefeitura e as empresas de ônibus.De acordo com Raul Lycurgo, presidente executivo do Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros de Belo Horizonte (SetraBH), serão ofertadas mais de 22.300 viagens por dia."É um aumento expressivo. As empresas tiveram que contratar pessoal, e há, ainda, diversas oportunidades abertas", conta.Antes do acordo, a média de viagens diárias era de 16.229. Já no período noturno, entre meia-noite e 3h59, o número deve aumentar de 125 para 528.O repasse às empresas de ônibus também congela o preço da passagem em R$4,50 até março do ano que vem, prazo em que termina a concessão do subsídio Com mais ônibus nas ruas, a expectativa do Setra-BH é solucionar problemas como superlotação e o tempo de espera dos passageiros. O presidente executivo do sindicato aponta ainda a necessidade de vias exclusivas ou preferenciais para os coletivos."É importante lembrar que os ônibus utilizam as mesmas vias que os carros, então, são impactados pelos congestionamentos, principalmente nos horários de pico", destaca.Mesmo com o aumento, a circulação diária de ônibus em BH não chegará ao patamar anterior a março de 2020, mês em que a pandemia de COVID-19 ganhou força no Brasil. Conforme a BHTrans, a média de viagens realizadas em dias úteis antes da pandemia era de 24.741 por dia.Entretanto, a administração municipal ressalta que a demanda pelo transporte público na capital não alcançou os patamares anteriores à pandemia. Em 2022, o número de passageiros chegou a 80% do registrado no período pré-coronavírus apenas uma vez. Nos demais dias, ficou abaixo.Apesar dos números, o serviço de ônibus recebe, em média, 234 reclamações por dia . Desde 12 de julho, um dia após o repasse da primeira parcela do subsídio, 3.287 mensagens foram enviadas pelos usuários à prefeitura por meio de um canal criado no WhatsApp.Segundo a BHTrans, a maior parte das reclamações é sobre os novos horários, descumprimento de escalas e superlotação de veículos. As denúncias podem ser feitas através do WhatsApp pelo número (31) 98472-5715.