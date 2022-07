Homem morre a tiros em estúdio de tatuagem

No local do crime, a perícia recolheu 14 cartuchos e 9 projéteis de uma arma calibre 9 milímetros (foto: Reprodução)

Um homem morreu baleado e dois ficaram feridos em um tiroteio dentro de um estúdio de tatuagem, na madrugada desta terça-feira (26/7), em Ribeirão das Neves, na Região Metropolitana de Belo Horizonte.

Segundo a Polícia Militar, o proprietário da loja e dois clientes estavam no estabelecimento no momento do crime. Os três foram socorridos e levados para a UPA Justinópolis.

Rafael Aurélio Gomes, de 18 anos, morreu pouco depois de dar entrada no atendimento. Um tatuador fazia uma tatuagem nele quando foi baleado.

De acordo com a PM, uma câmera do local flagrou quatro homens em duas motos passando pela rua da loja e estacionando em frente ao estabelecimento.

Os dois que estavam na garupa desceram das motos, entraram no estúdio, dispararam as armas e fugiram.

No local do crime, a perícia recolheu 14 cartuchos e 9 projéteis de uma arma calibre 9 milímetros.

A polícia informou que Rafael fez uma postagem nas redes sociais dentro do estúdio em que aparecia com muito dinheiro em espécie.

Depois do crime, nenhum celular ou dinheiro foi encontrado no local.

Até o momento, ninguém foi preso.

A Polícia Civil foi acionada e está investigando o caso.