Suspeito de furto cai de árvore após tentar se esconder da PM

Então, ainda conforme o Boletim de Ocorrência, o suspeito teve a ideia de subir em uma árvore e tentar se esconder dos militares.

Mas, pouco tempo depois de a PM descobrir a bateria de caminhão “camuflada”, ele despencou de cima de uma árvore.

Em seguida, os militares contaram que o suspeito ainda conseguiu sair correndo, pulou o alambrado do Campo dos Contadores, mas instantes depois acabou alcançado e detido no local.

Inicialmente, ele negou o furto, dizendo que a bateria já estava no banco. No entanto, de acordo com a PM, entrou em contradição e depois confessou o crime.

O homem foi conduzido para a Delegacia de Plantão de Frutal, que tomou as providências cabíveis.