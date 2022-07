Atuação de empresa de segurança será apurada após furtos em aeroporto

Empresa foi contratada para prestar serviço de vigilantes desarmados para segurança do aeroporto em janeiro deste ano. (foto: Divulgação/Prefeitura de Divinópolis)

A prefeitura de Divinópolis, no Centro-Oeste de Minas, irá instaurar processo administrativo para verificar a atuação da empresa responsável pela segurança do aeroporto Brigadeiro Cabral. Só neste mês, foram registrados dois furtos que inviabilizam os voos noturnos.



16:15 - 08/06/2022 'Pesadelo': professores da UFMG ficam detidos em aeroporto no México A primeira ocorrência ocorreu no dia 5 de julho. Na época, 1.752 metros de fiação elétrica do sistema de balizamento foram furtados. Na segunda-feira (11/7), constatou-se o rompimento da cerca patrimonial. Os bandidos fugiram levando mais 660 metros de fiação.



A G.S.I Gestão de Segurança Integrada de Vigilância e Segurança foi contratada por meio de processo licitatório em janeiro deste ano para prestar o serviço de vigilantes desarmados. Com contrato previsto para 12 meses, ela deverá receber o total de R$ 307.999,68, cerca de R$ 25,6 mil por mês.



A prefeitura alega que ela possui qualificação específica conforme exigências dos órgãos reguladores.



Dentre as funções, segundo o órgão, estão os serviços constantes de vigilância 24 horas usando motocicleta para rondar a área externa do aeroporto.



A contratação ocorreu, principalmente, para atender as exigências da legislação aeroportuária e obtenção do certificado de Segurança contra Atos de Interferência Ilícita (Avsec).



Voos noturnos



Retomados no dia 19 de abril deste ano, com os furtos, os voos noturnos estão, novamente, suspensos. A prefeitura investiu cerca de R$ 238 mil nas obras de recuperação e revitalização para a pista de pouso e decolagem.



Cerca de 10 dias antes da disponibilização do serviço, o show da dupla Maiara e Maraisa foi cancelado na maior cidade do Centro-Oeste devido, exatamente, a dificuldade do aeroporto em receber os voos noturnos.

Atualmente, o aeroporto recebe apenas voos particulares. Não há nenhuma empresa aérea operando.



Investigações



O município registrou as duas ocorrências junto a Polícia Militar (PM). O caso também foi repassado à Polícia Federal por se tratar de ambiente de competência federal. O furto do dia 5 de julho está em investigação.



A gestão da unidade é de responsabilidade da Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero).



Em contato com a G.S.I, ela informou que está apurando os fatos e que por enquanto não se manifestará publicamente sobre o assunto.



A Infraero não se posicionou e direcionou os esclarecimentos à prefeitura de Divinópolis.



*Amanda Quintiliano especial para o EM