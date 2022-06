Furto dá prejuízo de R$ 100 mil a consultório odontológico em BH

Equipamentos odontológicos foram levados do consultório (foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press) O furto em um prédio comercial localizado na Avenida do Contorno, Nº 4480, no Bairro Funcionários, na Região Centro-Sul de Belo Horizonte, causou um prejuízo de cerca de R$ 100 mil a um consultório odontológico.









O dentista conta que em 35 anos de profissão é a primeira vez que isso acontece com ele. "Na hora que eu cheguei de manhã, para começar a trabalhar, eu percebi que a porta da frente estava arrombada, aberta, a luz acesa, assim que eu entrei no consultório, já de cara, percebi que haviam levado meu notebook", relata Antônio.

Filmagens das câmeras de monitoramento registraram entrada e saída dos assaltantes (foto: Reprodução/)



Pelas filmagens, Antônio presume que o crime não foi direcionado ao seu consultório, mas sim visto como oportunidade pelos criminosos. "Eles passaram em vários andares no prédio, pelas filmagens que foram captadas, eles olhando tentando forçar as portas e só procuraram salas com porta de vidro, aí infelizmente a minha eles vieram, forçaram e entraram", relata.

Com os registros das filmagens também foi possível presumir o horário da ação. Os assaltantes entraram no edifício às 17h30 e saíram por volta das 18h. Até o momento, só foi identificado o assalto no consultório odontológico.

Antônio também relata que ninguém no andar viu a ação dos assaltantes na hora do crime. Ele conta que os criminosos ainda tomaram um café antes de saírem com os objetos. "Eles colocaram os objetos em sacos pretos e só foi possível vê-los através das filmagens das câmeras. Ninguém no andar viu o assalto", diz. "Tem a filmagem deles passando pela portaria, com as sacolas carregando tudo", completa.

