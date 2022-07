Motorista morre em acidente entre carro e caminhão em Betim

Acidente ocorreu na manhã desta terça-feira (26), no km 2 da rodovia, em Betim, na Grande BH, próximo ao Partage Shopping (foto: CBMMG/Divulgação)

Um homem de 35 anos morreu em um acidente envolvendo um carro e um caminhão que transportava caixa d'água, nesta terça-feira (26/7), no Contorno de Betim, na Grande BH. A colisão ocorreu no KM 2 da rodovia, próximo ao Partage Shopping, sentido Belo Horizonte.O carro de passeio ficou debaixo do caminhão, depois de colidir com a parte traseira dele. A dianteira do veículo ficou totalmente destruída, e o motorista preso nas ferragens.A Polícia Rodoviária Federal (PRF), o Corpo de Bombeiros, a Perícia da Polícia Civil e uma ambulância da Arteris Fernão Dias, concessionária da via, estiveram no local do acidente.De acordo com o Corpo de Bombeiros, a batida ocorreu às 9h55. A morte da vítima foi constatada por um médico da ambulância da concessionária que administra o trecho.As duas faixas da pista foram liberadas às 12h45, após o encerramento dos trabalhos da perícia do Instituto Médico Legal (IML) e a retirada das ferragens.