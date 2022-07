Dona de carro que atingiu teto de casa faz vaquinha para cobrir danos em MG

Casal viu o automóvel de R$ 27 mil, comprado há apenas um mês, ir parar no telhado da casa de um vizinho no Bairro Nossa Senhora de Fátima, em Sabará, na Região Metropolitana de Belo Horizonte (foto: Arquivo pessoal)



Nas redes sociais, Poliana comentou sobre o caso.



Agora, eles correm contra o tempo para, ao menos, dar assistência à família que viu sua casa ser parcialmente destruída. Ao Estado de Minas, Poliana conta que no último domingo – após sair do trabalho, às 22h, em uma empresa de call center no Centro de BH – o namorado foi buscá-la no carro do casal recém-adquirido. O telhado de uma casa parcialmente destruído e um automóvel destruído resumem, de forma indigesta, a madrugada do último domingo (24/7) da operadora de telemarketing e maquiadora Poliana Costa Silva, de 24 anos, e o namorado dela, Glaubert Júnior Cândido, de 26. O casal viu o automóvel de R$ 27 mil, comprado há apenas um mês, ir parar no telhado da casa de um vizinho no Bairro Nossa Senhora de Fátima, em Sabará, na Região Metropolitana de Belo Horizonte.Nas redes sociais, Poliana comentou sobre o caso.Agora, eles correm contra o tempo para, ao menos, dar assistência à família que viu sua casa ser parcialmente destruída. Ao, Poliana conta que no último domingo – após sair do trabalho, às 22h, em uma empresa de call center no Centro de BH – o namorado foi buscá-la no carro do casal recém-adquirido.

“A gente estacionou aqui no morro, em frente ao portão da minha casa. Depois de aproximadamente uma hora, vizinhos nos chamaram falando que o carro havia descido e atingido um imóvel da rua de baixo. Deu perda total, e nós não tínhamos seguro. Estamos sem rumo”, conta Poliana, destacando que o veículo caiu sobre o telhado da casa de um casal, atingindo os quartos dos dois filhos.





Além do prejuízo com a perda do veículo e dos danos no imóvel, Poliana conta que já gastou “quase um salário mínimo” apenas com o serviço de guincho para remoção do veículo do telhado da casa.



Vaquinha virtual

Embora o carro, um Megane 2008, tenha custado R$ 27 mil, Poliana e o namorado tentam levantar, por meio de uma plataforma de financiamento coletivo on-line , o montante de R$ 15 mil. “Apesar do prejuízo que tivemos, nosso foco agora é dar assistência à família que ficou desamparada”, afirma a jovem.

Segundo Poliana, a Polícia Militar, o Corpo de Bombeiros, a Defesa Civil e a perícia da Polícia Civil estiveram no local.