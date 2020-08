Incêndios devastam áreas correspondentes a 300 campos de futebol em Araxá

O fogo devastou uma área de 208 hectares (foto: Corpo de Bombeiros/ Divulgação) incêndios foram registrados em Araxá, na Região do Alto Paranaíba, nessa quinta-feira (27). O primeiro ocorreu, no período da tarde, na fazenda Horizonte Perdido, na Serra da Bocaina. Já o segundo, no Bairro Jardim Imperial, em uma área residencial, durante a noite. Segundo o Corpo de Bombeiros, o fogo devastou uma área correspondente a 300 campos de futebol. Doisforam registrados em, na Região do Alto Paranaíba, nessa quinta-feira (27). O primeiro ocorreu, no período da tarde, na fazenda Horizonte Perdido, na Serra da Bocaina. Já o segundo, no Bairro Jardim Imperial, em uma área residencial, durante a noite. Segundo o, o fogo devastou uma área correspondente a 300 campos de futebol.









Ainda segundo os militares, uma estrada serviu de barreira de contenção do fogo, mas ainda assim foram devastados cerca de 200 hectares – o equivalente a 280 campos de futebol.





Para controlar as chamas, foi gasto um caminhão com 20 mil litros de água, abafadores e sopradores. A ocorrência durou aproximadamente quatro horas e meia. Ninguém ficou ferido.

Segundo incêndio

O outro incêndio atingiu uma área residencial na Avenida Rosália Isaura de Araújo, no Bairro Jardim Imperial. O fogo começou por volta das 19h, próximo a casas do local, mas os muros impediram que as chamas avançassem.





De acordo com o Corpo de Bombeiros, uma guarnição deslocou até o local para realizar o atendimento. A visibilidade estava comprometida, visto que saia muita fumaça da vegetação. Foram usadas abafadores, sopradores e água para conter o fogo, que se alastrou rapidamente.





Uma área de oito hectares de pastagem – correspondente a 11 campos de futebol – foi destruída pelas chamas.

* Estagiário sob supervisão da subeditora Ellen Cristie.