Bombeiros alertam para incêndios causados por despachos religiosos em mata

(foto: Corpo de Bombeiros/Divulgação)

foi acionado para combater umque atingiu cinco hectares de vegetação em, no Triângulo Mineiro, na tarde desta quinta-feira. Indícios apontam que o incidente foi provocado por um grupo religioso.De acordo com a corporação, o fogo estava próximo ao residencial Monte Castelo. Entretanto, quando a equipe chegou ao local, o incêndio já havia sido extinto, provavelmente, por trilheiros.Há algumas semanas, de acordo com os bombeiros que atendem na região, uma equipe encontrou 16religiosos junto à vegetação seca na mesma área.

Vale ressaltar que a lei brasileira garante que o culto religioso é livre para todos os brasileiros. Porém, o Corpo de Bombeiros ressalta que, mesmo após cultos religiosas, o fogo deve ser apagado. "Toda fonte de calor perto de vegetação seca é uma ignição para causar incêndios. Então, em qualquer situação, deve ser apagado. Se não for possível apagar por motivos religiosos, a pessoa deve ficar alí velando - olhando para a vela - até que o fogo se apague natualmente. O que não pode acontecer é abandonar uma vela acesa próxima à vegetação. E tudo indica que foi isso que aconteceu", disse o tenente-coronel Anderson Passos, que comanda o 8º Batalhão do Corpo Militar de Bombeiros sediado em Uberada.



A pena por queimar vegetação – com ou sem intenção – é de 2 a 4 anos de prisão e multa que pode variar dependendo do tamanho da área atingida.





Fogo em Uberaba



Segundo o oitavo batalhão de Bombeiros Militar de Uberaba, nas ultimas 24 horas, seis incêndios florestais registrados pela central 193. Este ano, entre janeiro e agosto, foram 689 chamadas. Em 2019, de janeiro a dezembro, foram 786.