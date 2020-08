Bombeiros combatem incêndio em boate na Pampulha

Ainda não se sabe o que causou um incêndio dentro de uma boate na madrugada desta quarta-feira no Bairro Itapoã, Região da Pampulha, em Belo Horizonte. As casas de shows estão fechadas durante a pandemia da COVID-19.

Por volta das 4h, uma testemunha viu a fumaça saindo do estabelecimento, que fica na, e ligou para o 193. Duas equipes do Corpo de Bombeiros estiveram no local e suspeitaram de arrombamento. Ao entrar, eles constataram que não havia vítimas e combateram os focos de incêndio no imóvel. As chamas foram controladas por volta das 4h45.