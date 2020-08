Menina de 13 anos denuncia o tio, PM reformado, por estupro

Um tenente-coronel reformado da Polícia Militar de Minas Gerais, de 48 anos, será investigado por suspeita de estupro de vulnerável. A denúncia foi feita por uma sobrinha dele, que hoje tem 13 anos, e procurou a PM acompanhada da mãe na segunda-feira.

Segundo o boletim de ocorrência, a menina contou que os crimes foram em 2015 e 2018, sendo que no primeiro ano ela foi abusada sete vezes. Na época, ela tinha 8 anos. As abordagens ocorreram nas residências do suspeito, em, na Grande BH, e o Bairro, na Região Oeste de Belo Horizonte. Em uma das ocasiões, ela estava dormindo quando foi surpreendida pelo homem. No documento, ela detalha os atos libidinosos cometidos pelo agressor.

Ainda segundo o registro, depois desses episódios, ela passou a sempre evitar o contato com o ele e disse não ter contado aos familiares por medo. No entanto, após acompanhar pela televisão a cobertura do caso da menina de 10 anos que foi estuprada e engravidou no Espírito Santo – o tio dela está preso suspeito do crime – ela ganhou coragem para denunciar. Segundo o Artigo 2017-A do Código Penal Brasileiro , é crime de estupro de vulnerável “ter conjunção carnal ou praticar ato libidinoso com menor de 14 anos”. A pena para o crime varia de oito a 15 anos de prisão. Ainda segundo a legislação, "incorre na mesma pena quem pratica as ações descritas no caput com alguém que, por enfermidade ou deficiência mental, não tem o necessário discernimento para a prática do ato, ou que, por qualquer outra causa, não pode oferecer resistência".