Mulher de 63 anos é estuprada durante assalto em Uberaba

Umade 63 anos foifísica e sexualmente por doisdurante um assalto a sua residência, situada no Bairro Jardim Manhattan, em, nesta segunda-feira (17).

Após receber atendimento médico no Hospital de Clínicas da Universidade Federal do Triângulo Mineiro (HC-UFTM), a mulher foi ouvida na Delegacia de Orientação e Proteção à Família, em Uberaba.





Segundo informações da delegada responsável, Mariana Pontes Andrade, o caso está correndo em segredo dee, como o crime também envolve um roubo, as investigações estão a cargo da Delegacia de Crime contra o Patrimônio.



Segundo informações da Polícia Militar (PM), no local invadido reside também o marido da idosa, também de 63 anos, sendo que, no momento do crime, ainda se encontrava na casa um sobrinho do casal, um adolescente de 16 anos.

Antes de a dupla entrar na residência, ainda segundo o boletim de ocorrência (BO) da PM, o homem foi rendido na rua. Isso aconteceu no momento que ele seguia para o trabalho, por volta das 5h30, por um homem supostamente armado de uma pistola. Ele também estava com máscara no rosto, calça e blusa de moletom claro. Pouco depois, surgiu o comparsa e a dupla obrigou o idoso a retornar para casa.





Estupro consumado

Depois de prenderem o idoso e o sobrinho em um dos cômodos, de acordo com o BO da PM, a dupla obrigou a mulher a entrar num quarto dos fundos da casa, onde eles a agrediram e também a violentaram sexualmente - o estupro consumado foi confirmado pela médica que a atendeu no HC-UFTM.



A dupla fugiu com, aproximadamente, R$ 3 mil em dinheiro, cheques e celulares, entre outros objetos.



O Centro Integrado da Mulher (CIM), que é ligado à Secretaria de Desenvolvimento Social da Prefeitura de Uberaba, oferece apoio às mulheres vítimas de violência, com acolhimento, atendimento psicológico, social e jurídico.



O CIM atua em conjunto com a Delegacia da Mulher e funciona de segunda à sexta, das 8h às 18h, na Rua Luiz Próspero, 242, no Bairro Parque das Américas. O telefone é (34) 3312-9161.