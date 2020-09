Fogo atinge pátio do Detran em BH; 25 carros foram queimados

(foto: Corpo de Bombeiros/ Divulgação)

Umde grandes proporções atingiu o pátio do Departamento de Trânsito de Minas Gerais (Detran), no Bairro Goiânia, a Região Nordeste de Belo Horizonte, na tarde desta terça-feira (29).De acordo com o, as altas chamas consumiram a área verde e o fogo propagou-se para os carros. Ao todo, 25 veículos foram atingidos. Ninguém se feriu.A causa do incêndio pode ter sido. A Polícia Militar (PM) foi ao local.No fim da tarde, os bombeiros realizavam o rescaldo do incêndio.