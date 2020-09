Incêndio na Gruta Rei do Mato já destruiu o equivalente a 196 campos de futebol (foto: CBMG/Divulgação)

Há 17 horas que bombeiros da 5ª Companhia Independente estão trabalhando para conter um incêndio de grandes proporções em Sete Lagoas, cidade localizada na Região Metropolitana de Belo Horizonte.

Incêndio criminoso destrói parque natural em Sete Lagoas, veja vídeo:https://t.co/s3PTKUE6sm pic.twitter.com/hAbGbULGqG — Estado de Minas (@em_com) September 29, 2020

A queimada, que começou às 10h desse domingo (28), destruiu 80% da área de preservação ambiental do Monumento Estadual Gruta Rei do Mato, segundo informações do Corpo de Bombeiros. Isso equivale a 140 hectares ou 196 campos de futebol com medidas padrão.









Os bombeiros informaram que os focos maiores dentro da área da Gruta do Rei do Mato foram contidos e agora a queimada se concentra em uma área de amortecimento próxima ao parque natural, estando sob controle.





Na última sexta-feira (25), os bombeiros da 5ª Companhia promoveram um webinário sobre prevenção, mitigação e combate inicial a incêndios florestais, voltado servidores de unidades de conservação e empresas pertencentes à área de atuação da Unidade.





A iniciativa pretende garantir a segurança das pessoas e preservar o meio ambiente, como forma de oferecer melhor qualidade de vida aos cidadãos mineiros e, para isso, foram traçados alguns objetivos complementares, dentre os quais, a diminuição de ocorrências de incêndios florestais, ações de prevenção, mitigação e combate inicial à incêndios florestais, a criação de um canal de comunicação entre o Corpo de Bombeiros Militar e os profissionais/voluntários que atuam no combate a incêndios florestais nos municípios e a coleta de dados do período de estiagem de 2020 para melhorar o planejamento para o ano de 2021.





Os oficiais ressaltaram a importância da participação de entidades públicas, privadas e da população como um todo na redução da incidência dos incêndios florestais, com a necessidade de promoção da educação ambiental em todos os níveis de ensino.

Serra do Cipó

Equipes de bombeiros miliares, brigadistas e moradores tentam apagar um incêndio que começou há três dias na área da Serra da Caetana, no Parque Nacional da Serra do Cipó, na Grande BH. A extensão da área queimada ainda não foi calculada, mas moradores dizem que um incêndio dessa proporção não ocorria há alguns anos.





Nesta terça (29), o Corpo de Bombeiros informou que as equipes estavam no Parque Nacional da Serra do Cipó desde às 10h dessa segunda-feira (28) e que ainda há vários focos em locais de difícil acesso. Também há combate ao fogo em Cardeal Mota, perto do km 94 da MG-010.