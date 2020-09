Incêndios recorrentes podem agravar sobrevivência de ecossistemas

Os constantes incêndios podem degradar em definitivo o ecossistema (foto: Pixabay)

O biólogo Miguel Ângelo Andrade, coordenador da reserva da biosfera da Serra do Espinhaço e professor da PUC Minas, explica que a recorrência de incêndios em áreas ambientais pode levar a prejuízos irreversíveis. Além de atingir espécies ameaçadas de extinção, dá lugar a espécies exóticas invasoras, que vão competir com a flora local, além da perda de qualidade do solo e diminuição da oferta da água, com influências no clima local.