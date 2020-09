Incêndio atinge Parque Natural Felisberto Neves em Betim, na Grande BH

Além dos bombeiros, funcionários da prefeitura e da Guarda Municipal atuam no combate ao fogo (foto: Reprodução/ Redes sociais) Parque Natural Municipal Felisberto Neves, em Betim, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, na tarde desta segunda-feira (28). Uma guarnição do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG) foi para o local, para tentar controlar as chamas. Um incêndio atingiu o, em, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, na tarde desta segunda-feira (28). Uma guarnição do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG) foi para o local, para tentar controlar as chamas.





O fogo teve início em um terreno particular, que fica do outro lado da rua, mas, com o vento, as chamas invadiram a área do parque.

Ver galeria . 13 Fotos Incêndio atingiu o Parque Natural Municipal Felisberto Neves (foto: Reprodução/ Redes sociais )





Além dos bombeiros, funcionários da prefeitura e da Guarda Municipal atuam no combate ao fogo.





As causa do incêndio ainda não foram identificadas, e não há registro de feridos.





*Estagiário sob supervisão da subeditora Kelen Cristina