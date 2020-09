Uberlândia tem fim de semana recorde de novos casos de COVID-19

Foram 898 novos pacientes com COVID-19 no fim de semana (foto: Divulgação/Prefeitura de Uberlândia) Uberlândia, no Triângulo Mineiro, teve o fim de semana com a maior quantidade de confirmações da doença desde o início da pandemia. O número de sábado se mostrou particularmente preocupante como o segundo maior em relação a confirmações de contaminação pelo novo coronavírus em apenas 24 horas, desde o início da publicação do boletim diário pela Prefeitura. Com quase 900 casos novos de COVID-19 entre sábado (26) e domingo (28),, no Triângulo Mineiro, teve ocom a maior quantidade de confirmações da doença desde o início da. O número de sábado se mostrou particularmente preocupante como o segundo maior em relação a confirmações depelo novoem apenas 24 horas, desde o início da publicação do boletim diário pela Prefeitura.

Foram 898 novos pacientes com COVID-19 no fim de semana no Município, sendo 547 casos no sábado e 351 no domingo, segundo o boletim epidemiológico. Anteriormente, o fim de semana com maior quantidade de confirmações foi entre os dias 20 e 21 de junho, quando 734 novos casos foram registrados em Uberlândia.





Na sexta-feira (25), o mesmo informe apontava haver 145 suspeitos da doença, ou seja, número de confirmações pendentes bem menor que a quantidade de novas infecções nos dias seguintes. No domingo, o boletim ainda apontavam 112 casos suspeitos.

Sábado

No comparativo da quantidade de casos em 24 horas, o último sábado só perde para o dia 8 de setembro, que tem o recorde diário no Município, com 549 confirmações . Apenas dois a mais que o dia 27 deste mês.





A reportagem do Estado de Minas procurou a Prefeitura de Uberlândia na manhã desta segunda-feira para saber se existe uma explicação já levantada pela Secretaria de Saúde, mas até o fechamento desse texto não houve retorno.

Números totais

Até neste domingo, Uberlândia tinha 28.155 casos de COVID-19 e 549 mortes decorrentes do coronavírus. A ocupação do total de leitos de UTI na rede municipal de saúde é de 81% e de 76% daqueles exclusivos para pacientes graves de COVID-19.